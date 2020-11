Con buenas ventas finalizó primer mercado campesino

Buena iniciativa

- “Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos ñame, plátano, ahuyama... ¿qué necesitan? Todo a buen precio”

Esa fue la frase que nos dijo Deciderio Valdés al vernos. Él viene de San Basilio de Palenque y asegura estar feliz con esta iniciativa, la cual les permite mostrar sus productos y recibir el precio justo.

“Yo traje plátano verde y amarillo, que es mi cosecha, pero como aquí todos nos colaboramos, ayudamos a vender para que el cliente no se desespere”, dijo.

Valdés indicó que en su casa tiene varios productos represados, los cuales ha ido vendiendo poco a poco ahora que abrieron nuevamente las vías.

“Siempre vendía mis productos sin problemas, pero con el coronavirus todo cambió, por eso al enterarme de que iban a hacer este mercado campesino, decidí unirme. Es la primera vez que participo de uno y me ha gustado”, comentó.

Lo mismo piensa José Niño, quien viene de la vereda Camarocito en El Carmen de Bolívar.

“Nosotros somos un grupo de 40 productores y tenemos unas 60 hectáreas de ñame listas para vender, pero no hay comprador, por eso decidí unirme a esta iniciativa”, explica mientras agrega que “como la gente ya no quiere pagar el bulto de ñame al precio que es, aquí lo estoy vendiendo por kilo y hasta ahora me ha ido muy bien, seguiré participando en los otros mercados campesinos que hagan”.

Durante este fin de semana, estos campesinos trabajaron bajo sol y lluvia de 6 de la mañana a 6 de la tarde, atendiendo amablemente a todos los clientes que llegaban a comprar aguacate, yuca, ají dulce, caraota, berenjena, ñame, ahuyama, pomelos, mafufos, limón mandarina, naranjas, plátano, ajonjolí en pasta, entre otros productos 100% naturales.