“Con estos calores y solo tenemos un abanico para 40 estudiantes en el salón”

"En el 2020, en medio de la pandemia, se hicieron compras de dispositivos electrónicos que no hemos visto del todo porque los que estamos usando son de hace seis años. Este año tenemos entendido que se compraron 10 ventiladores y no todos fueron instalados en los salones, apenas pusieron cinco o seis y aquí tenemos 17 salones. También adquirieron implementos deportivos como balones, pero no se usan. La semana pasada una lámpara se dañó y provocó un cortocircuito; el 27 de marzo un ventilador se cayó y lastimó en el brazo a una chica. El miércoles pasado otro abanico se cayó y las hélices salieron volando dentro del salón, afortunadamente si herir a alguien. Los techos están en pésimas condiciones, están que colapsan; las paredes no están pintadas, las puertas no abren ni cierran bien... son muchas las quejas del comité de padres y de los estudiantes que hasta ahora no han tenido respuestas de parte de la administración distrital", agregó Gisellys Johana Orozco, otra de las estudiantes que solicita mejorías para su escuela.