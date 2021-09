Con jornada de atención integral se atendió a la comunidad de San Francisco

Lo que dice la comunidad



Los residentes celebraron el regreso de estas ofertas a su barrio y a todos los aliados que, de la mano, ofrecieron sus capacidades técnicas y humanas para que estos servicios llegaran a la población más necesitada en este sector de Cartagena.



“Estoy muy agradecida porque no tuvimos que desplazarnos a ningún lugar para este trámite que fue rápido y muy organizado, la verdad me voy contenta por contar con esta oportunidad de bienestar en mi familia”, dijo Aura Gamarra luego de tramitar la afiliación de salud para su esposo que estaba sin EPS.



Faisulys Vanessa Ríos se acercó en compañía de sus gemelos para aplicarles el refuerzo de sarampión y rubeola. Explicó que aprovechó la jornada para llevarlos sin necesidad de gastar dinero en transporte. “Me siento muy contenta porque la Alcaldía nos ha traído facilidades para estos servicios que no teníamos. Pido que repitan estas jornadas, para mí fue excelente, porque pude vacunar a mis hijos”, aseguró la mujer.



Por su parte, Bleiver Blanco, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Francisco, agradeció a la Administración Distrital, a la Sociedad Aeroportuaria de la Costa y otros aliados, por los beneficios brindados a su comunidad, y extendió la invitación a seguir trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable.



“Queremos seguir de la mano con el Distrito para que esta Alcaldía sea de los pobres y para los pobres. Nos reunimos para trabajar en esta jornada de atención, fueron semanas de reuniones para sacar adelante esta actividad que agradecemos al PES-PR por su apoyo y organización”, indicó el líder comunitario.

Siguiente jornada