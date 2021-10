Con orden de arresto, adulto mayor espera que Sura EPS no lo deje ciego

No obstante continúa con otra gran preocupación, su ojo izquierdo, para el que sostiene no está recibiendo el tratamiento idóneo por parte de su EPS.

Me quejo porque tengo mis derechos. Desde que inició el encerramiento por el COVID no me han entregado los medicamentos”.

Jorge Jaime Guerrero Pereira, afiliado a Sura EPS.

“Me estaban bailando el indio para que me aburriera y quedara ciego. Candado y demoras en la entrega de medicamentos y citas, por eso inicié un proceso judicial. Puse una tutela que falló a mi favor en primera y segunda instancia, pero no la han acatado y finalmente este fue el fallo: orden de arresto de tres días contra el representante legal de Sura EPS”, afirmó Guerrero. La orden, acompañada de una sanción de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la impuso el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena el pasado 9 de septiembre por incidente de desacato. “Me quejo porque tengo mis derechos. Desde que inició el encerramiento por el COVID no me han entregado el Trialón ni el Lagricel Ofteno. Son medicamentos para la vista, estoy desmejorando, me estoy quedando ciego. Debo usarlos para aguantar el glaucoma, si no quedo ciego”, advirtió el adulto mayor.