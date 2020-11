Con pico y pala, cavaron un canal de 500 metros en cuatro días

El sector Central es quizá el más sufrido y abandonado del barrio Olaya Herrera. Sus habitantes afirman que para allá el Distrito no mira, pues históricamente la inversión social ha sido casi nula. Prueba de ello es que vías internas muy populares como la calle Colombia, calle Las Maravillas o calle La Concepción no tienen pavimento, y peor aún, se inundan constantemente porque no hay un buen sistema de desagüe.

Un trabajo mancomunado

Con esta labor pretenden aminorar el impacto de las aguas y a su vez llamar la atención de la Alcaldía de Cartagena, para que vea lo que la comunidad está sufriendo y les tienda una mano amiga.

“Aquí hicieron unos andenes y bordillos hace más de 15 años, pero por este mismo problema de las inundaciones la gente fue rellenando la calle y esos andenes se perdieron, quedaron enterrados. Cuando el caño Ricaurte se desborda todas sus aguas se vienen para acá y más de 400 casas se inundan”, aseguró Doris Velásquez, residente de La Concepción.

En la iniciativa participaron cerca de 20 hombres, todos vecinos, quienes confían en que sus trabajos resulten como esperan, pero también que sirva para que por fin el Distrito los mire y los atienda.

El señor Víctor Pérez, quien nació y se crió en esa calle, fue uno de los que se puso las botas y el overol para trabajarle a la zanja.

“Ya no aguantamos más, nuestros niños y ancianos están padeciendo mucho. No es justo que vivamos en estas condiciones. Ojalá que este trabajo sirva para amortiguar un poco esas inundaciones tan crueles que vivimos en estos días. La lluvia no nos ha dejado ver los resultados enseguida, sin embargo, confiamos en que cuando lleguemos hasta el final y hagamos el empalme al otro caño, las aguas fluyan con facilidad y dejemos de inundarnos. Al alcalde le pido que venga, que mire cómo sufrimos, esto no es digno”, expresó Pérez.