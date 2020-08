Conductores de Transcaribe hacen plantón por despidos

Cerca de 30 trabajadores y extrabajadores de Transambiental, una de las tres empresas que operan el Sistema Integrado de Transporte Masivo, realizaron ayer una protesta pacífica en Patio Portal, para llamar la atención de las directivas y de los usuarios del SITM sobre su situación. Los manifestantes, con carteles en mano, mostraron su desacuerdo con el reciente despido de 26 compañeros de los cuales 16 eran sindicalizados.

(Lea: Casos de COVID-19 en Cartagena ascienden a 18.564).

Rafael Bautista, presidente del sindicato nacional de la rama del transporte SNTT Cartagena, también expresó que dentro del sistema hacen falta elementos de bioseguridad que garanticen una óptima prestación del servicio en estos tiempos de pandemia. “Necesitamos que ubiquen más puestos de lavado de manos, geles antibacteriales o puntos de desinfección de zapatos. Por otro lado, con el plantón también denunciamos los despidos y todas las medidas con las que no estamos de acuerdo. A muchos les han recortado un porcentaje altísimo del salario, y a los que no aceptaron los sacaron, por suerte gracias a acciones jurídicas logramos que los reintegren, pero nuevamente hicieron un recorte grande de personal, no es justo”, dijo Bautista.