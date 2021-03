Conductores de Transcaribe se quejan por largas jornadas laborales

Ellos alegan que realizan 3 vueltas continuas en 6 horas, es “algo que no lo hace ni siquiera un conductor de buses que viaja de una ciudad a otra. No tenemos tiempo de hacer pausas activas de una vuelta a otra”.

“En estos momentos estamos viviendo una problemática muy grande con la empresa, a nosotros nos están colocando unas cargas laborales diarias, las cuales ha sido contraproducente para nosotros, ya que hemos tenido muchos compañeros con problemas en la columna y otros han tenido microsueños. Creemos que en cualquier momento puede haber un accidente dadas las circunstancias, y no queremos eso”, dijo Jesús Beltrán, quien labora para el operador Transambiental y hace parte del sindicato.

Los conductores que se reunieron para expresar esta problemática son los adscritos al operador Transambiental, quienes aseguran que se han reunido con el gerente, pero supuestamente no han sido escuchados.

Habla Transambiental

En conversación con Mauricio Sandoval, gerente de Transambiental, indicó que ellos no son los encargados de programar los turnos por vueltas o tablas sino por tiempo de producción, lo que quiere decir que no son jornadas continuas y que, cuando se termina una vuelta, cada conductor tiene un tiempo para realizar una pausa activa, pues nunca sale de inmediato, a no ser que la demanda de pasajeros sea alta.

“El número de vueltas programadas no suma más de 6 horas continuas, esto es así, porque la manera como se organizan los turnos se hace dependiendo de la ruta y los servicios programados por Transcaribe que cambian durante la jornada, por lo cual el tiempo máximo continuo de conducción es de 5 horas y media en tiempo de producción y si se le suman las actividades logísticas como revisión del vehículo y tiempo de posicionamiento, máximo son programados 6 horas continuas en total”, explicó Sandoval.

El gerente de este operador además señaló que “el tiempo total de trabajo para los operadores se enmarca en la programación de una jornada de horario flexible y horas extras en el caso que haya lugar, conforme a lo establecido en la legislación laboral, es por esto que los operadores son programados entre 8 horas, y 8 horas y medias al día, lo que es debidamente reportado y remunerado”.