¡Conócelos! Estos son los horarios del centro de salud de Los Cerros

El pasado 27 de diciembre de 2023, la Alcaldía de Cartagena inauguró el centro de salud de Los Cerros. La nueva infraestructura tuvo una inversión aproximada de $9.447 millones y cuenta con un área de 1.180 m².

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias informó cuáles son los servicios que prestará el nuevo centro de salud y los horarios para cada uno de ellos:

Medicina: Lunes a viernes de 7 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 4 p.m. Sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Enfermería: Lunes a viernes de 7 a.m. a 12 m. Sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Odontología: Lunes a viernes de 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4 p.m. Sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Toma de muestras citológicas: Lunes a viernes de 1 p.m. a 4 p.m. Sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Toma de muestras de laboratorios: Lunes a sábados de 6:30 a.m. a 9:30 a.m.