Conozca a Pepe, el vigilante más silencioso de Cartagena

El clamor ciudadano, concatenado con la presentación del vigilante más silencioso de Cartagena, lo hizo, en medio de una protesta, Miryam Castro Suevis, coordinadora de la Institución Educativa Salim Bechara en el barrio Ceballos, uno de los más de cien colegios públicos de la ciudad en los que los gritos de estudiantes y el chillido de marcadores borrables sobre los tableros acrílicos no se escuchan hace casi un mes, tras problemas políticos y logísticos, de carácter interno en el Distrito. Esto provocó anormalidad académica al no contratarse el servicio de vigilancia y aseo cuando el año escolar debió comenzar.

En los minutos iniciales que transcurrieron en nuestro primer encuentro, me sorprendí porque no encontré un perro de presa, huraño como un Fila Brasilero o imponente como un Rottweiler, sino a un anfitrión afable y jovial. No obstante, Miryam Castro me advirtió: “Tú lo ves cariñoso y dormilón, pero pasa un loquito o un reciclador y se azara. Se pone como una fiera y eso lo saben bien aquí en Ceballos”.

Y, de inmediato, como si escuchara, como si sintiera el llamado a salir a escena, Pepe, quien estaba dormido sobre una baldosa con vetas de distintos tonos de gris, se puso alerta cuando una hoja seca pasó rozando el piso, como si de una lija se tratase. El ensayista japonés Minoru Betsuyaku asegura que los perros están desprovistos de cada una de las particularidades de los demás animales. “Cuando vemos un perro no inferimos que es un ‘perro’ sino que no es otro animal. Es un ente que cubre los espacios vacíos, satisfaciendo todas las variaciones posibles de nuestras expectativas”, escribió el novelista que murió en Tokio.

A 13,696 kilómetros de Japón, en el barrio popular donde está el colegio que cuida Pepe abundan las calles polvorientas, las islas urbanas de basura y escombros, y los atracadores en motos 100 o 125 cc suelen zumbar como avispas. La ciudad tiene espinillas y verrugas sin tratar, mientras Pepe corre por pasillos, sube escaleras y hace pesquisas en los bordes de la institución.

Y es que siempre parece que está ahí. Un par de docentes recuerdan que una vez uno de sus colegas abrió las rejas con las manos temblorosas y con una rauda adrenalina para escapar de un inminente atraco, y fue el vigilante silencioso con su mirada de vaquero en duelo quien ahuyentó a los criminales. Por eso es tan amado por todos, nunca se ha metido con los niños, quienes juguetean cada vez que pueden con él, y no es una estatua castrense como algunos vigilantes humanos. “Incluso, hay una aseadora que no tiene contrato y sigue viniendo na más pa ver a Pepe”, me contaron.