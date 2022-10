Conozca cuándo se hará oficial el anuncio de bajar las tarifas de la luz

“Hablé con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la Junta Directiva de EPM, quien nos confirmó que el próximo sábado se anunciará, en conjunto con la Presidencia de la República, la rebaja de las tarifas de energía en Afinia”, dijo el alcalde William Dau Chamat. (También le puede interesar: Proponen “desobediencia civil” contra Afinia por no bajar tarifas de la luz)

El mandatario aseguró que aunque la reducción es un logro, no es la solución de fondo: “Será un poco más alta la reducción de la tarifa de energía para los usuarios de Afinia. Me parece que es un gran logro, no es la solución definitiva, pero ya vamos por buen camino. Quintero nos explicó que EPM tiene destinados $150 mil millones exclusivamente para Afinia para instalar 15 mil paneles solares a los usuarios en condición de pobreza de todos los departamentos que atiende la filial”.