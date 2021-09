Conozca el drama que les toca vivir a las víctimas de los Quiroz

Estos incumplimientos han provocado que muchas familias no tengan cómo subsistir. “Muchas familias han quedado mal con los arriendos porque el Distrito no les paga e incluso algunos se han visto obligados a devolverse a las edificaciones a pesar de que no tengan servicios públicos”, agrega.

“Había familias que estaban residiendo allí pero que todavía no les habían corrido escrituras, entonces el Distrito no les reconoce a los poseedores. Hay una serie de circunstancias jurídicas distintas para todas las familias y el Distrito se ha agarrado de allí para no reconocerlas, entonces las familias que ya habían comprado, legalizado la compra y tenían la escritura, las reconocieron como víctimas, pero las que no a pesar de que vivieran allí no se les reconoció ningún derecho”, expresó.

Añadió que también hay casos en los que el Distrito ha devuelto la solicitud ante la falta de un papel y muchas familias simplemente se han cansado porque han metido los papeles hasta cuatro veces y no se les ha reconocido su derecho.