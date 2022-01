Conozca las propuestas que le hizo el gremio de mototaxistas al Distrito

“No queremos que el pico y placa sea de un día sí y un día no porque eso es inconstitucional. Nosotros estamos pidiendo que sea rotativo como el de los otros vehículos para que haya equidad e igualdad. Pagamos un seguro costoso y salimos medio año a trabajar”, dijo Elvis Padilla, presidente de la Federación Nacional Unida de Motociclistas (Fenumo), seccional Bolívar.

Fenumo reiteró que se debe evaluar la medida de viernes sin moto: “En el mes tenemos dos días donde no podemos salir y eso no ha creado ningún impacto positivo para la ciudad. La movilidad se vuelve caótica y los índices de seguridad no han disminuido”. (También le puede interesar: Cartagena arranca el 2022 sin pico y placa de motos y carros particulares)

En las mesas de concertación que se vienen adelantando con el Distrito solicitan la caracterización de los motociclistas para identificar quienes son mototaxistas.

Propuesta de la Alcaldía

La molestia del gremio radica porque el Distrito insiste en la restricción de este tipo de vehículos en algunas vías de la ciudad. “La propuesta de la Alcaldía sigue así: viernes sin parrillero pero no sin moto. De 11 p.m a 5 a.m circular con parrillero mujer o registrados. Restringir circulación de motos desde La Tenaza hasta el monumento de los Zapatos Viejos, a excepción de acompañante registrado o mujer. No cederemos ni un centímetro de ninguna vía de la ciudad”, señaló el gremio.