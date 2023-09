Consejo Gremial se pronuncia ante polémica por servicio catastral

A través de un comunicado de prensa, los gremios empresariales asociados al Consejo Gremial de Bolívar dieron a conocer que reconocen al servicio catastral multipropósito como uno de vital importancia para el desarrollo adecuado de las distintas actividades económicas públicas y privadas. Lea: “El tema de GO Catastral fue tergiversado con fines políticos”: Distrito

“Luego de que este servicio estuviera a cargo del IGAC con un equipo insuficiente y procesos poco eficientes, desde que Go Catastral asumió estas funciones hemos sido testigos directos de una rápida actualización tecnológica, avances en la disponibilidad y calidad de información, y en la oportunidad de respuesta en los trámites. Aunque este proceso de transición aún es susceptible de mejoras, ha sido sin duda, un acierto del Distrito”, señaló el Consejo Gremial. Lea: Distrito explica por qué no renovó el contrato con Go Catastral

Sin embargo, aseguraron que cualquier decisión en la materia no puede ser de corto plazo, ni generar demoras en los procesos y traumatismos que afecten el servicio catastral y predial. Añadieron que tampoco se pueden sembrar incertidumbres y retrocesos adicionales a la competitividad territorial que tantos temas deben superar.