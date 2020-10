Continúa construcción de quiosco en zona de bajamar

Tras las primeras denuncias de los vecinos por presunta ocupación indebida del espacio público que motivaron la intervención de las autoridades competentes, la construcción de un quiosco en el área de playa de La Boquilla, detrás del edificio Morros 922, al parecer continúa ejecutándose normalmente. Así lo dieron a conocer ayer los habitantes de dicho edificio, quienes se quejaron nuevamente de falta de control a la obra. Anexaron unas fotografías en las que se evidenciaba al personal presente, sin embargo, cuando este medio llegó al sitio a verificar dicha información, lo encontramos solo. Según los denunciantes, tanto el lunes 5 de octubre como ayer martes, al sitio arribaron los trabajadores como de costumbre a adelantar sus quehaceres, lo que para ellos es una clara falta de respeto y una burla a las autoridades que se han pronunciado al respecto. (Lea: Amenazaron a funcionarios de la Dimar por hacer control a embarcaciones). “No han parado, ni un solo día, ellos vienen y siguen levantando el quiosco en forma desafiante. Ya la Dimar habló, ya el alcalde menor habló, ya la Policía vino, el proceso está en curso, pero nada de eso ha servido para que dejen de construir. Con eso demuestran sus verdaderas intenciones y lo poco que respetan”, afirmó una moradora de Morros 922, decepcionada con la situación porque la obra está en todo el frente de la salida de emergencia del edificio. El pasado miércoles 30 de septiembre, la Dirección General Marítima (Dimar) a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, informó que efectivamente dicha obra se encuentra sobre terrenos de bajamar. “Esta autoridad constató que la obra en su totalidad se encuentra sobre terrenos que cuentan con características técnicas de playa marítima y zona de bajamar. La obra con un área aproximada a 136 m2 no cuenta con ningún tipo de permiso o autorización para ocupar dichos terrenos”, señaló la Dimar, que conminó a la Alcaldía de la Localidad 2 de la Virgen y Turística a emprender las acciones pertinentes para salvaguardar el área.

“Iniciamos el proceso”

Andy Reales, alcalde de la Localidad 2, se refirió a esta polémica señalando que se inició el proceso abreviado para tratar de darle solución cuanto antes, garantizándole al propietario del quiosco el derecho a la defensa y contradicción. “Se sostuvieron reuniones todo el fin de semana, llegamos al sitio con el Ecobloque y todas las entidades que tienen competencia para iniciar los trámites pertinentes. Es voluntad de esta administración evitar a toda costa las invasiones indebidas y proteger los bienes de uso público”, dijo Reales. (Lea: Bloqueo en la entrada a Santa Ana, exigen reapertura de Playa Blanca). El funcionario sostuvo que se hizo una citación al dueño del negocio pero este envió una excusa aduciendo razones de salud y de pandemia, por lo que la audiencia fue aplazada. Se espera que a la segunda citación sí asista y entregue sus argumentos y la documentación que posee para construir en esa área. “Esta persona nos hizo llegar una petición para que miráramos cómo operan y evidenciar todos los años que llevan en el lugar y la confianza legítima que dice tener con el permiso de las mismas autoridades. Él manifiesta ser nativo del corregimiento de La Boquilla. Hasta ahora todos los acercamientos solo han sido mediante oficios”, añadió el alcalde menor. Significa entonces que todavía no hay orden de demolición para la restitución del predio, incluso no hay fecha para la próxima audiencia en la que podría definirse lo que sucederá con esta construcción. Lo que teme la comunidad vecina es que mientras llega la sentencia, “ellos van a seguir construyendo y ojalá no sea demasiado tarde cuando se vaya a actuar”.

Invitación a denunciar

La Alcaldía extendió la invitación a la ciudadanía cartagenera para que denuncie ocupaciones indebidas del espacio público, pues estos son de la Nación y son imprescriptibles, inalienables e intransferibles. “Deben poner la denuncia para que se inicie el trámite administrativo necesario para abordar estos problemas a través de los correos electrónicos: alcaldialocal1@cartagena.gov.co, alcaldialocalidad2@cartagena.gov.co y/o alcaldeloc3@cartagena.gov.co, dependiendo de la zona en la que esté ubicado”, expresaron desde la administración distrital.

Se pronuncia el alcalde Dau