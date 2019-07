Continúan las dudas sobre viaje programado por Alcaldía Local 2

Antonio Corrales, gerente de Bendita Beach, le manifestó a El Universal que no hacen parte de este proceso contractual, y que mucho menos se verán beneficiados por él.

“Estamos bastante preocupados porque Bendita Beach no ha celebrado ningún contrato con el Distrito, ni con alcaldías locales. Además, no hacemos parte de ningún tipo de entramado de la corruptela y mucho menos como dicen, que es para beneficiarnos nosotros (...) No conozco al alcalde menor, ni conozco a algún concejal. Esto no me genera ningún beneficio”.

Es de resaltar que el nombre del establecimiento Bendita Beach apareció publicado en el pliego que hizo la Alcaldía Local 2. Funcicar hizo observaciones a ese proceso y dicho documento es público y puede consultarse en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Vale aclarar que esta empresa no ha sido vinculada a la contratación, ni tiene intenciones de participar en el proceso.