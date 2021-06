Continúan los zarpes detrás del Hospital de Bocagrande

En marzo de este año y como última reunión, el secretario del Interior, David Múnera, señaló que iban a hacer un estudio técnico que permitiera construir un embarcadero donde pudieran zarpar estas embarcaciones teniendo en cuenta factores como movilidad, parqueo, acceso fácil, entre otros, que hoy en día no se están cumpliendo.

Lo planteado

Este Puesto de Mando Unificado tenía como principal propósito controlar la situación que se presenta en esta zona de la ciudad, para eso se planteó que la llegada de los vehículos iba a ser hasta la esquina del campito, para no entorpecer la movilidad en la zona, dándole prioridad a los vehículos de las personas que iban para el hospital, y que no iban a permitir buses de turismo.

Los turistas y nativos debían ingresar por la zona del parqueadero, dirigirse al punto de desinfección, pasar a la zona de lanchas y hacer el embarque, pero tal parece que esto no se cumplió.

“Este Puesto de Mando Unificado no funcionó, fue más el papel que la operatividad. Nosotros en Castillogrande tuvimos que tomar las medidas de prácticamente aislar el paseo peatonal de las playas, porque lo estaban destruyendo”, comentó Puello Chamié.

Esperanzados con que se diera el traslado del embarcadero, así como se había acordado entre los nativos y el Distrito, recibieron con alegría la convocatoria a una nueva reunión, esta vez realizada por la Secretaría de Infraestructura, donde hablarían de la construcción del nuevo muelle, pero tal parece que en esta reunión no tuvieron solución alguna.

“El Distrito no ha presentado nada, ninguna solución, han estado a espaldas de este problema –dijo-- hemos hecho derechos de petición, abrazatón y demás, pero la situación sigue y es cada vez peor. Lo ideal era que se hiciera alguna de esas dos soluciones, porque así lo aceptaban también los nativos de Tierrabomba, pero el Distrito no resolvió ni ha resuelto, ni sabemos si va a resolver algo, porque no vemos ningún interés, ni gestiones que se estén haciendo, ni contacto, ni más nunca nos han citado para una reunión”, indicó el presidente de la JAC de Castillogrande.