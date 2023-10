Continúan quejas de la comunidad de Policarpa por obras en vía Arroz Barato

Insistió el veedor que, se han notado una serie de inconsistencias que no han permitido que esta obra avance. “Sentimos que es un engaño de la Alcaldía para con nosotros, se debe hablar con la realidad. La obra hoy debería ir con un avance del 70% y vemos que está en menos del 10%”. Lea aquí: “El POT no va a llegar al Concejo este año”: Secretaría de Planeación

Respecto a las dudas y quejas de la comunidad, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, manifestó que a la comunidad se le ha atendido frecuentemente y están tratando de dar respuestas a sus inquietudes.

“Claramente con las lluvias que se presentan se afecta la ejecución de los trabajos debido a la cantidad de agua y la saturación de los materiales. Sin embargo, se toman las medidas correctivas de manera posterior, no se realizan fundidas o al menos interventoría no lo autoriza si no se encuentran las condiciones adecuadas para verter concreto. Es inevitable que la lluvia cause afectaciones, pero todos esos detalles se corrigen evacuando el agua y adecuando nuevamente el terreno previo a la fundida”, manifestó el funcionario. Le puede interesar: ¡Atención! Pescadores retiran señalización de nuevas playas de Bocagrande

De igual manera, Villadiego se refirió a las quejas por la zahorra asegurando que: “Hay veces que el material de cantera llega saturado, puede ser cierto porque las lluvias saturan las canteras y el volquetero puede recibir ese material así; sin embargo, una vez llevado al sitio la interventoría es la que define si el material que se recibe se acepta o no, y si efectivamente se encuentra saturado no se recibe y no se paga, ya que es la interventoría quien hace el control de calidad. Lo mismo sucede con los concretos”, añadió el secretario de Infraestructura, puntualizando que el plazo de entrega de la obra sigue siendo el mismo, el objetivo es terminar antes de finalizar el 2023.