Contraloría aplica “justicia selectiva” en denuncias sobre pensiones: Dau

William Dau, alcalde de Cartagena.

El alcalde aclaró que de los tres fallecidos de la denuncia realizada por Medrano Viola, “dos fallecieron en 2019, no en nuestra administración. Es decir, desde ese año debieron reportarlos como fallidos. (...) Un caso corresponde a una señora que no cobró ni un peso y la plata ya fue reintegrada. En otro caso a la señora la tenemos demandada porque fue la hija la que intentó defraudar la Administración y el tercer caso corresponde a una señora que falleció en nuestra Administración y sus familiares cobraron cuatro meses, pero a esa señora el Fondo le debía unas mesadas, entonces debían dárselas a sus herederos”.

“En el informe definitivo, la Contraloría dice que el Fondo no hizo el cruce masivo de personas fallecidas en el sistema Pisis. Esto es una mentira. En el informe de objeciones que nosotros presentamos explicamos que el sistema Pisis lo implementamos en marzo de 2021. Entonces no puede venir la Contraloría a decir que desde enero de 2020, 14 meses antes, teníamos que hacer el cruce de fallecidos”, explicó el mandatario.

Recalcó: “Tenemos dos casos saneados y el tercero que está denunciado. Aun así, la Contraloría insiste en que hay un detrimento. ¡Qué conveniente! Con la denuncia de Jeyler actuaron rapidísimo (...) Pero ante las denuncias nuestras nada, no las mueven. ¿Por qué no hicieron lo mismo con la denuncia de los pagos de mesadas pensionales a los 19 fallecidos que se hicieron durante tres años, entre 2017 y 2019? Esto es justicia selectiva. Esta denuncia fue radicada desde el año 2019 por el mismo Fondo de Pensiones, es decir, es institucional, pero la misma Contraloría Distrital no hizo nada”.