Controversia por camión que se llevaba los materiales del CAP de Los Cerros

En el barrio Los Cerros, ubicado cerca del Nuevo Bosque, Chile o San Isidro, los habitantes se llevaron una desagradable sorpresa cuando, extrañamente, en las afueras del CAP (Centro de Atención Primaria) se encontraba un camión al que algunos hombres estaban ingresando materiales de construcción aparentemente sin autorización certificada.

La sorpresa para la comunidad fue mayor cuando evidenciaron que el vigilante del CAP avalaba el traslado de tales materiales, asegurando que la orden había llegado desde Barranquilla, donde está la sede principal del contratista que tiene a cargo las obras en varios centros médicos de Cartagena. Según el celador y el personal de carga, tales herramientas iban a ser trasladadas al CAP del barrio Daniel Lemaitre, donde supuestamente son más los avances y los necesitaban para agilizar su terminación.

Llegaron las autoridades

Sin embargo, integrantes de la Junta de Acción Comunal de Los Cerros, al percatarse de esa acción, llamaron de inmediato a la Policía para que interviniera porque nadie les había informado nada al respecto.

“Yo llegué al CAP porque eso me pareció muy extraño, era una anomalía porque esos materiales son exclusivos de este CAP, así lo estimó la Alcaldía en su momento. Los vecinos estaban viendo todo y les pareció normal porque estaba el camión, pero eso no era nada normal. Cuando les pedí que me mostraran la orden o un documento que avalara ese traslado, no me mostraron nada, no tenían nada acreditado. La Policía llegó y enseguida los hizo descargar el camión y poner todo en su lugar”, señaló una líder comunal de Los Cerros que pidió no publicar su nombre.

Los residentes señalaron que, al parecer, desde el pasado mes de noviembre se están presentando esos extraños movimientos en el CAP, y ya es poco lo que queda adentro, por eso pidieron cuanto antes una intervención de las autoridades distritales, a fin de que se aclare la situación.

“El lunes supuestamente sacaron varias cajas de baldosas e inodoros. Ahora se estaban llevando todos los hierros amarrados, eso vale mucho dinero, ojalá no haya algo turbio detrás de todo eso”, enfatizó la gestora comunal.

El CAP de Los Cerros es uno de los que fueron demolidos bajo la administración del exalcalde Dionisio Vélez para su posterior reconstrucción, pero las obras están a medias y paralizadas desde hace varios años.