“Mano a mano” entre Dau y alcalde menor por contratos en la Localidad 3

Fundación Cívica por Cartagena

Funcicar indicó que el 71% de los procesos que tuvieron adición en la Localidad 3 no publicaron la justificación de la adición ni las cantidades de ítems a ejecutar, es decir, no se informó a la ciudadanía en qué se invirtieron esos recursos adicionales. Además, se conoció que el 60% de los contratos celebrados por la Localidad 3 no contaron con cotizaciones o no indicaron cómo se calculó el precio de los procesos.

“Ninguno de los contratos observados en la Localidad Industrial y de la Bahía publicó actas de ejecución, ni informes de supervisión o actas de avance, ni facturas, ni ningún documento que diera cuenta de la ejecución contractual”, señaló la fundación.

Algunas de las observaciones de Funcicar sobre los procesos de contratación fueron: ausencia de detalle en la calidad de las capacitaciones que se realizarán, múltiples objetos disímiles en un mismo proceso contractual y cotización por un valor superior por el cual oferta los ítems que le fueron adjudicados.