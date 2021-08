Convocatoria juvenil para trabajar

Los interesados en trabajar en el Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad, convenio entre la Universidad de Cartagena y la Escuela de Gobierno y Liderazgo, que sean residentes en Cartagena y con edad entre los 18 y 28 años, podrán postular su hoja de vida al proceso de selección de veinte ‘Vales de Piedrahíta’.

Se vincularán a través de la convocatoria Vales de Piedrahíta, a través de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. La vinculación de los seleccionados será llevada a cabo por el Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Universidad de Cartagena.

(Lea aquí: Gobierno firma decreto para impulsar empleo joven)

El programa hace parte del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad 2021 – 2031, que es una hoja de ruta distrital en materia ciudadana. Los postulantes deben pertenecer a la clasificación A, B o C del Sisbén y no tener experiencia laboral. También es importante no estar incursos en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Estado.

Además, deben estar graduados de universidades cartageneras en trabajo social, comunicación social, arquitectura, ingeniería civil, economía, derecho o afines. Se escogerá entre los postulados 2 personas víctimas y 2 madres cabeza de hogar. Las personas vinculadas recibirán capacitación susceptible de certificación en: veeduría Ciudadana, contratación estatal, mecanismos de participación ciudadana.