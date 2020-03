Coronavirus, ¿por qué necesitamos medidas más drásticas?

Uno. Antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Cartagena, las autoridades distritales anunciaron que el Hospital Universitario del Caribe sería el encargado de recibir y atender a todos los pacientes sospechosos y confirmados del virus, del que hasta anoche se contaban 24 casos en Colombia y 156.062 en el mundo. Dos. En la mañana del 11 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso en la ciudad, una turista inglesa de 85 años que llegó en un crucero y fue llevada a la clínica Medihelp. Tres. Han pasado cinco días y la paciente sigue en Medihelp, es decir, el protocolo se quedó en palabras, ¿por qué? ¿Acaso el HUC no está preparado, como habían anunciado las autoridades? (Lea aquí: Paciente con coronavirus en Cartagena no sería trasladada al HUC) “Esa es una pregunta que me gustaría que me respondieran, pero no de boca”, dice Martín Carvajal Herrera, jefe de la UCI y de medicina clínica de Medihelp. “Habría que ir allá, entrar al hospital, porque una cosa es que tú tengas el área... Es como cuando tú tienes el avión con todos los pasajeros, pero no tienes gasolina ni piloto. No tienes el recurso humano y tampoco los insumos, ¿qué tienes? Nada. Aclaro, no sé si esa sea la situación real, pero el hecho de que se haya cambiado el protocolo que inicialmente nos dieron a todas las instituciones es lo que nos hace pensar en la parte práctica que no es real”, es decir, que no están preparados. ¿Y qué consecuencias tiene que el protocolo se haya quedado en meras palabras? Para el doctor Carvajal, el hecho que la administración distrital haya anunciado un procedimiento y que no se ha cumplido, llevó a las clínicas y hospitales de la ciudad “a retrasar los procesos que ahora tomamos a toda carrera y con la posibilidad de repetir errores de otras ciudades donde el COVID-19 hoy es una calamidad pública (...). Si nos hubieran dicho desde el principio: si a ti te llega el paciente, te va a tocar atenderlo de entrada, posiblemente estuviésemos con todos los recursos con bastante anticipación y no hubiéramos quedado haciendo fila para comprar los insumos”. Pero pensando en el futuro inmediato de la ciudad, el país y el mundo, el doctor Carvajal asegura que no podemos escatimar, ni los individuos, ni las autoridades, esfuerzos para intentar frenar esta pandemia, que comenzó en diciembre en Wuhan, China, y por la que hasta ayer habían muerto 5.802 personas. (Le puede interesar: Lo que se sabe de la paciente con Coronavirus en Cartagena)

Como individuos

Aunque para algunos el nuevo coronavirus sea la materia prima para un meme o un chiste, el doctor Carvajal resalta que no hay que desestimar sus alcances —por algo la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia— y que todos, desde nuestra cotidianidad, podemos tomar medidas para intentar evitar que el virus siga propagándose. Sus principales consejos son: lavarse las manos regularmente y por no menos de veinte segundos; evitar las reuniones, privilegiar las teleconferencias, conservar por lo menos un metro y medio de distancia con su interlocutor; evitar saludar con apretones de mano, besos o abrazos; no salir de casa si se padecen síntomas de gripa. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el codo al estornudar o toser; mantener las superficies y objetos limpios.

Ojo con “infravalorar” la situación.

“No podemos ni infravalorar ni supravalorar la situación. Sabemos que para el 80% de las personas esto va a ser una enfermedad banal, una gripa como la que le da a cualquiera, pero si de pronto es una persona que tiene algunas enfermedades, fumadores, enfermedades pulmonares crónicas, pacientes que toman inmunosupresores, los pacientes con cáncer, los pacientes debilitados y las personas de más de 70 u 80 años la probabilidad de tener un desenlace inadecuado es bastante más alta, con mortalidades que llegan inclusive al 20%”.

Medidas drásticas, ¿para cuándo?

En países como Italia, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador y otros países están tomando medidas drásticas como cerrar sus fronteras, cancelar vuelos desde países “portadores” de la pandemia, implementar teletrabajo, cerrar los colegios y más, ¿por qué Colombia no lo ha hecho? El doctor Carvajal responde: “Lo que pasa es que, epidemiológicamente hablando, se supone que se tomarían medidas muy drásticas cuando se pierda la posibilidad de rastrear la trazabilidad en el 10% o poco más del 10% de los casos, ¿qué quiere decir eso?, que si en un momento dado las entidades de salud no son capaces de rastrear más del 10% de los contactos, ya no pueden controlarlo”. Por otro lado, resalta Carvajal, “ahora mismo, el epicentro de la enfermedad está en Europa, no en Wuhan, China, donde comenzó el brote. Las medidas drásticas que tomó Wuhan le dejan muchas enseñanzas al resto de la humanidad: desde el principio, fueron muy radicales en intentar contener la enfermedad y lo lograron. Ayer (jueves) le dieron de alta al último paciente en un hospital”. “De hecho, la información científica y la literatura médica lo que nos dice es eso: los estados que han tomado medidas radicales desde un principio pueden superar más rápidamente y contener la propagación, porque es que realmente aquí lo que estamos hablando es de un virus que se transmite muy fácilmente, entonces, si se limita la posibilidad de infectarse, se para la propagación, se para la enfermedad, como pasó en China”.

Por teléfono es mejor.

“Lo primero que uno debe implementar, y ya varias ciudades en el país lo están haciendo, es un triage telefónico, es decir: tú te sientes enfermo, tú llamas a una línea telefónica y allí, a través de un cuestionario, te van a decir si tú aplicas o no para hacerte la prueba. El Instituto Nacional de Salud, te muestra una línea a la cual puedes llamar (Línea gratuita nacional 018000955590 y fuera del país +571 3305041)”, explica Carvajal. El Departamento Administrativo de Salud, Dadis, habilitó las líneas 125 y el celular 3174016183 en Cartagena.

¿Qué hacer en los medios de transporte masivos?

El Gobierno nacional ha recomendado “evitar” usar sistemas de transporte masivos, pero muchas veces coger Transcaribe o subirse a una buseta no es una opción. Allí, es imposible conservar un metro y medio de distancia entre pasajeros, ¿hay algo que hacer al respecto para evitar contagiarse en este escenario? “En esos escenarios sería más válido usar correctamente el tapabocas y cuando digo usar correctamente es porque yo diría que, de la gente que tú ves en la calle, el 200% lo maneja mal”, agrega Carvajal y recomienda: ponérselo de tal forma que cubra la nariz y la boca, y evitar tocarlo constantemente. “Hay muchos que viven acomodándoselo en la nariz”, entonces, si asumimos que la superficie externa del tapabocas está contaminada, contaminaremos nuestras manos y probablemente luego nos tocaremos los ojos y agarraremos los alimentos sin lavarnos las manos y los comeremos, y así gana el virus”.

¿15 minutos para contagiarse?