Corredor Portuario: niegan tutela contra decisión de Dau de revocar APP

El 30 de septiembre la Alcaldía de Cartagena revocó la adjudicación del proyecto ‘Corredor Portuario de Cartagena’, también conocido como APP Quinta Avenida. Ese día la administración distrital expidió la Resolución 5909 del 30 de septiembre de 2022, que revoca la Resolución 9217 de fecha 16 de diciembre de 2019, por medio de la cual se adjudicó el proyecto de la APP Corredor Portuario. (Lea: Dau rechaza la APP Quinta Avenida por incluir 30 años de peajes en Cartagena)

“En diciembre de 2019, el alcalde Pedrito Pereira, faltando 15 días para se acabara su mandato e iniciara mi administración, adjudicó a la empresa KMA Construcciones el proyecto ‘Corredor Portuario de Cartagena’. Yo le pedí a Pedrito que no adjudicara ese contrato, y me mantengo en que no voy a permitir que castiguen a la ciudad imponiéndole peajes por 30 años más, como un negocio que solo beneficia a particulares y afecta a tantos cartageneros”, cuestionó William Dau, alcalde de Cartagena. (También le puede interesar: Corredor Portuario: cuestionan a William Dau por revocar la APP)

Después de conocerse la decisión de la Alcaldía de Cartagena, el exalcalde Pedrito Pereira, cuestionó la decisión del mandatario manifestando que revoca el proyecto “sin conocerlo y analizarlo”. “Tendrá que responder por ello ante autoridades. ¿De donde saca que eran dos peajes más?, mentiroso. ¿Cómo le responderá a los más pobres de Cartagena cuando les quite recursos de salud, educación y vivienda, para construir y pavimentar las vías del Corredor Portuario vial?, ¿Cómo van a mantener la vía”, dijo.