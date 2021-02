Cortan la luz al DATT en Marbella por una deuda en el arriendo

Desde la mañana del lunes 1 de febrero, decenas de usuarios que fueron en busca de atención a la sede en Marbella del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), perdieron dinero y tiempo porque el lugar estaba cerrado al público por una inusual situación: no había energía eléctrica.

Ayer, varios de ellos regresaron al sitio para ver si el percance había sido solucionado, y nuevamente se marcharon cabizbajos y molestos porque hasta mediodía aún no los atendían. “No hay luz, no están atendiendo a nadie. Yo que vengo desde San José de Los Campanos he perdido más de cuatro horas en los recorridos yendo y viniendo, es insólito que una sede de una entidad administrativa tan importante esté sin luz”, afirmó uno de los afectados.

Este medio llegó a dicha sede en horas de la mañana de ayer y efectivamente se encontraba sin el servicio de energía eléctrica. En la zona indicaron que a las 10 a. m. del lunes, el dueño y la administración del edificio suspendieron el servicio por deudas de arriendo. “Desde el año pasado no pagan, deben varios meses. Muchas personas se fueron molestas porque vinieron a perder el tiempo”, sostuvo un trabajador de la zona.

Esta es una de las sedes del DATT que atienden presencialmente a los usuarios, guardando todos los protocolos de bioseguridad. Allí se realizan diligencias como pago de impuestos, convenios de pago, órdenes de salida de vehículos sancionados, RUNT, entre otros.

Sobre las acusaciones por morosidad, el director del DATT, Janer Galván, respondió: “Esta situación ha sido ocasionada debido a la interrupción del suministro de energía desde la subestación eléctrica del edificio. El DATT está haciendo las gestiones necesarias por las vías jurídicas para restablecer el servicio y garantizar la atención”.

Sobre la deuda, aseguró que se tienen en gestión de pago tres facturas de la vigencia 2020, correspondientes a los últimos tres meses del año. “Se le solicitó al contratista el ajuste y corrección de alguna documentación que fue cargada al sistema de contratación Secop, la cual ya fue subsanada. Además, está adelantada la gestión para realizar los pagos pendientes al contratista, los cuales en los próximos días deben realizarse en su totalidad”.