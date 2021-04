COVID-19: con cita, mayores de 65 años ya pueden vacunarse

Ayer también arrancó en Cartagena la vacunación masiva en los conjuntos cerrados de la ciudad, comenzando por Parque Heredia, donde tuvieron gran acogida entre los adultos mayores de 70 años y más, quienes no han podido acercarse a los 54 puntos habilitados por el Dadis para esta jornada de vacunación.

La primera persona en recibir su dosis en este conjunto fue Elva Rosa Castro, quien comentó que “al principio me sentía renuente para la aplicación de la vacuna, pero me explicaron y me indicaron que era necesario para nuestra salud. Me informaron que venían para el conjunto y enseguida estuve atenta para cuando llegaran, hasta ahora no he sentido malestar”.

Otro de los conjuntos donde realizaron esta vacunación fue en Vista Bahía, en Manga, hasta donde se desplazaron los equipos móviles con todos los elementos necesarios y con previa coordinación de los administradores de los conjuntos para que los adultos pudieran acceder a este beneficio.