COVID-19: ¿hay o no vacunas suficientes en Cartagena?

Lucía Smith tiene 46 años y, según contó, desde que anunciaron la vacunación para las personas de esta edad, ella estaba esperando la llamada de su EPS para ir “a lo seguro” y no tener que hacer largas filas para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

Sin embargo, la llamada nunca llegó y decidió acercarse a uno de los 69 puntos habilitados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) en la ciudad para acceder a la primera dosis de la vacuna pero, según contó, fue después de 3 intentos cuando logró tener “algo de suerte”.

“Decidí ir al centro comercial La Plazuela, donde después de hacer una fila como de una hora, me dijeron que ya no había vacunas y me entregaron un ficho para ir al día siguiente en la tarde – contó -. Cuando llegué, me dijeron que aún no tenían vacunas y me pidieron que mejor fuera a otro lugar”. Lea aquí: ¿Cartagena, una de las ciudades con mayor eficacia en aplicación de vacunas COVID?

Al ver esta negativa, prefirió irse a la IPS que está habilitada por su EPS para aplicar la vacuna y para evitar irse sin su primera dosis, le preguntó a una de las enfermeras si había vacunas suficientes, recibiendo una respuesta positiva, sin embargo, aquí también le fue mal.

Lo mismo le ocurrió a la mamá de Carmen Yepes, quien tenía que aplicarse la segunda dosis en Nueva EPS y, desde las 6 de la mañana que estaban citados, solo a las 10 les dijeron que no había más vacunas.

“Nos mandaron a otros tres puntos y en todos nos dijeron que no, que debía ser en donde se puso la primera dosis”, comentó.

¿Qué está pasando? ¿No hay vacunas suficientes para la ciudad? ¿Se tiene algún plan para evitar estos desórdenes?, son las preguntas que se hacen algunos ciudadanos.