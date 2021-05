COVID: casos activos en Cartagena se mantienen por encima de los 2 mil

En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud notificó 813 nuevos casos positivos de COVID-19. La cifra más alta registrada desde que arrancó mayo. El 7 de mayo, por ejemplo, se notificaron 790 contagios y el 19 de mayo se llegaron a notificar 762 nuevos positivos.

Los casos activos también van en aumento. El 14 de mayo se notificaron 2.011 activos, y el 20 de mayo aumentó a 2.757. Un panorama que ya refleja el embate de la tercera ola de COVID y que impone un nuevo reto frente a las medidas y restricciones para frenar la propagación del letal virus.

Si bien el gremio médico proyecta que en los próximos cinco meses los casos se duplicarán, no está claro el comportamiento del virus con la amenaza de nuevas cepas y un plan de vacunación que sigue a paso lento. Lea: De mayo a septiembre: COVID-19 se duplicaría en Cartagena

Para Álvaro Quintana Salcedo, profesional de la salud y docente investigador de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, desde el inicio de la pandemia, Cartagena, en comparación con otras ciudades de la región Caribe, registra momentos e indicadores distintos frente al comportamiento del virus.

“El panorama en Colombia no es el mejor. De manera sostenida no baja el número de fallecidos desde hace trece días. Los casos están repuntando en algunas ciudades y están bajando en otras pero el número de fallecidos se mantiene en 400 por día. Cartagena no baja de los 600 casos diarios y el número de fallecidos no baja de seis. Las cosas en la ciudad no están bien y son varios los factores que se deben en cuenta para afrontar esta tercera ola”.

Quintana Salcedo si bien el comportamiento de la pandemia es cíclico, todas las ciudades van a experimentar tarde o temprano el embate de la pandemia. “En Cartagena vamos a sufrir el embate del tercer pico por unas dos semanas. Y, aunque estamos comenzado tarde, los casos siguen en ascenso”.