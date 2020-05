Críticas por raciones del PAE entregadas en Cartagena

El pasado lunes 11 de mayo comenzó la entrega de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en algunos colegios públicos de Cartagena que fueron priorizados. (Lea aquí: Llegó el PAE a las instituciones públicas de la ciudad)

Sin embargo, muchos padres de los estudiantes beneficiados han manifestado su inconformidad por el paquete alimentario recibido, pues aseguran que este no alcanza para un mes, tiempo que deben durar las raciones según la Secretaría de Educación.

Estos paquetes contienen lo siguiente: leche en polvo por 500 gramos, leguminosas de 500 gramos, seis (6) unidades de huevos, tres (3) latas de atún; 1000 gramos de cereales, 250 gramos de panela o chocolate y 250 cm3 de aceite o mantequilla.

“Es una miserableza lo que se está haciendo con la alimentación de los niños vulnerables de la ciudad”, “Quiero ver como rinden esos seis huevos a un niño en un mes, eso mi hija se lo come en una semana”, “Esto es lo que le dan a los niños pobres de Cartagena, los niños que no tienen garantizado el derecho a la alimentación por parte de sus padres porque la misma condición económica no lo permite”,“En otras circunstancias el ICBF se entera que eso es lo que das a tu hijo de comer durante un mes y te lo quita por desnutrición”, fueron algunos de los comentarios realizados por la ciudadanía en la página de la Alcaldía de Cartagena en Facebook.