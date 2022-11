¿Cuál es el precio de la fama? Creadores de contenido en Cartagena opinan

¿Cómo es para ti lidiar con la audiencia en redes sociales?

“No es fácil lidiar con esto. Como todo en la vida, encontramos personas que te apoyan y personas que no están de acuerdo con lo que haces. En ese caso ignoro los comentarios que no me edifican o me van a robar mi paz”, explicó @YosSoyJeanB

“Empecé hace 4 años creando reels de lo que me pasa en el día a día. Recibo mensajes diarios, sobre todo cuando subo una nueva publicación, hay cantidades de notificaciones por segundo”, explicó. Además agregó “Contesto lo más pronto, más que todo en la noche porque en el día estudio. Es algo desgastante y no es fácil de sobrellevar porque avance los tiempos no me dan, y no todas las veces estoy bien, emocionalmente”.