¿Cuál es el servicio público peor calificado de Cartagena? No hay sorpresas

María Claudia Peñas, directora de Cartagena Cómo Vamos, precisa que la preocupación sobre la falta de cobertura de Internet recae en la importancia que este servicio ha cobrado para garantizar el acceso a otros bienes y servicios de calidad de vida como educación, teletrabajo, compra de alimentos y medicinas, telemedicina, entretenimiento y acceso a la información, entre otros.

“Ante la coyuntura de la COVID-19 es importante avanzar en aumentar la cobertura de internet que es la más baja entre todos los servicios públicos, ya que es a través de este que los cartageneros acceden a otros servicios básicos”, recalca Peñas.

Sobre los demás servicios, la ciudadanía encuestada precisó tener acceso, aunque esto no quiere decir que en el 100% del territorio los cartageneros reciban los servicios de manera adecuada. En 22 sectores de la ciudad, el agua todavía llega en carro tanques, no cuentan con alcantarillado, la conexión de la energía es ilegal y la recolección de las basuras no se hace mediante las empresas contratadas por el Distrito, sino a través de recicladores informales. La razón, según la Administración se trata de sectores no regulados, originados por invasiones que, a falta de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que fije el uso del suelo, no han podido normalizarse. Muchos son asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable donde la ley prohíbe hacer inversiones, y la única opción es reubicar a las familias en viviendas dignas.