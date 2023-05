Cuestionan propuesta tarifaria del presidente Gustavo Petro

Desde el año pasado en la Costa Caribe se viene luchando para que las tarifas de la luz no sigan subiendo, pues algunos hogares manifiestan que el recibo les ha aumentado hasta en 200%. No obstante, desde diferentes sectores le han hecho una serie de peticiones al Gobierno, entre esas, no cobrarle las pérdidas no técnicas al usuario. Lea: No cesan las críticas por instalación de contadores de luz inteligentes

Otro debate está relacionado con el Artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo, pues según Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, “este reasigna subsidios de energía eléctrica a estratos 1 y 2 focalizándolos más, impone medición inteligente AMI que es innecesaria para la mayoría de usuarios y aumenta las tarifas haciéndolas más impagables”. También le puede interesar: ¡Vuelve y juega! Reviven quejas por aumento en los recibos de la luz