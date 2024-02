“Da felicidad ver a la Cartagena que conocí de niña”: Andrea Petro en charla con Dumek

“Era impresionante como administraciones anteriores se tapaban los ojos y no enfrentaban el tráfico sexual y todos los flagelos y afectaciones a los derechos que genera. Incluso, en momentos, llegué a pensar que algunos gobernantes o sus colaboradores estaban relacionados a la trata de personas o que había algo debajo de la mesa, por lo que no hacían nada para acabarlo”, expuso Petro. Le puede interesar: Video: Así desmantelaron una red de trata de personas en Cartagena

Con relación a esto, Andrea Petro relató: “Es por eso que cuando hablé con el alcalde Dumek Turbay, ver cómo se comprometió a atacar el tráfico sexual desde su primer día y comprometerse a ejecuciones inmediatas, pues uno que lleva años haciendo activismo y lucha contra este flagelo se pone contento, es feliz. Por eso es un gran honor compartir este espacio con él y con su gobierno. De esta Mesa habrá un plan de acciones y ejecuciones que se tendrán que realizar de forma inmediata. Un solo conversatorio no es suficiente, y no solo debe quedarse en Cartagena, sino que se tienen que desarrollar este tipo de espacios en todo el país, pues hay flujos de prostitución y narcotráfico que se presentan y se interconectan en todas las regiones”.

“Es vital que las alcaldías, gobernaciones y todo tipo de actores públicos y privados se vinculen a este proceso. Sí se puede hacer, y Cartagena es un ejemplo con las ejecuciones directas e inmediatas que ha realizado el alcalde Dumek Turbay. Anoche me paseé la ciudad y me di cuenta que ya no se ven las calles atestadas de servidoras sexuales. Esto denota que las ejecuciones no fueron invisibles y superficiales, sino contundentes, pues vi la Cartagena hermosa que conocí cuando era niña, por lo que la tarea es seguir magnificándola”, expresó Andrea Petro.

La misión de OCM es atacar y mitigar la migración irregular, las mafias de tramitadores y los tratantes de personas en Colombia con vínculos internacionales.