“Dale la oportunidad a la ciudad de no saber nada de ti”: Dumek a Dau

“Nos corresponde hacer un gran aporte relacionado al optimismo en los cartageneros de sentirnos orgullosos en la ciudad que tenemos. Que todos participemos en la reconstrucción de la ciudad. Nos corresponde que la unión sea una realidad. Si nos va bien como gobierno, nos va bien a todos los cartageneros”, agregó.

Reconoció que hay retos enormes como el tema de inseguridad y que ha insistido en una inversión sin límites para que la Policía pueda hacer la tarea. Le puede interesar: ¿Nepotismo? Procuraduría abrió investigación contra funcionaria de Dau

Duro mensaje

“Dau tuvo una hermosa oportunidad de trabajar por los cartageneros, de generar grandes transformaciones y no la aprovechó. Dau tuvo un rechazo popular, un rechazo a su gestión y defraudó a los cartageneros. Es lo que me puede pasar a mí si no hago la tarea. Al alcalde Dau lo único que le puedo decir es que tuviste tu oportunidad, no la aprovechaste, por favor, dale la oportunidad a la ciudad de no saber nada de ti”, enfatizó.