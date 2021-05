“Daniel Lemaitre sí cumple con medidas de las autoridades”

Luego de que a inicios de semana la Policía Metropolitana de Cartagena enviara un listado con los barrios donde más se hicieron intervenciones durante el pasado sábado y domingo tras los reportes recibidos a la línea 123, y entre los que se contaba a Daniel Lemaitre, sus residentes mostraron recientemente su sorpresa y rechazaron las acusaciones.

Según los moradores, en este barrio todos acatan las medidas distritales como el toque de queda, y tampoco se han registrado riñas producto del consumo de bebidas alcohólicas. Así mismo, dejaron en claro que en sus 11 calles no cuentan con una sola cantina, tampoco hay discotecas o bares donde se expendan licor, y que en las tiendas del barrio no se violan los horarios de cierre establecidos por la Alcaldía.

Para los vecinos, verse señalados en los medios de comunicación de la ciudad les representó una gran molestia con la autoridad, ya que, - afirman – todos están muy comprometidos con los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios por el COVID-19.

Policarpo Caraballo, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostuvo que la comunidad le solicitó a la JAC aclarar los hechos ante la ciudadanía cartagenera. “En Daniel Lemaitre no hubo fiestas clandestinas, no tenemos bares ni discotecas y tampoco hemos tenido peleas. Aquí el toque de queda se respeta. Lo que pasa es que hay sectores aledaños que supuestamente hacen parte de Lemaitre y eso no es así, está certificado por Planeación Distrital, Daniel Lemaitre es uno solo y no tiene sectores, por lo tanto lo que suceda en ellos no puede ser asociado con nuestro nombre”, argumentó el dignatario.

Caraballo aprovechó para pedirles a las autoridades el cumplimiento de algunos acuerdos entablados en consejos de seguridad previos, los cuales al parecer han quedado en el olvido. “Nos dijeron que iban a devolvernos el cuadrante, nos dijeron que iban a hacer control estricto a los mototaxistas, nos dijeron que iban a hacer cumplir el uso del tapabocas en el parque principal, y nos prometieron reductores de velocidad y señalización vial, pero nada de eso se ha cumplido. Lo que sí tenemos en Daniel Lemaitre es una inseguridad grande, aquí nos atracan constantemente”, puntualizó el líder comunal.