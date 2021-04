Dau anuncia que habrá nuevas restricciones para contener casos COVID-19

“Ha venido aumentado significativamente el número de nuevos casos COVID en Cartagena. Eso es de esperar en todo el planeta entero ya que estamos en pleno tercer pico de la pandemia. No obstante, en Cartagena está bastante controlado en comparación con nuestro vecino Barranquilla que tiene casi 10 veces más el número de contagios que nosotros”, expresó el mandatario local en un video.

Y subrayó que no se debe esperar a que la ciudad llegue a un punto crítico para tomar medidas drásticas. “Hemos pedido que se haga un pico y cédula de dos dígitos por un período determinado de dos semanas, pero puso un pico y cédula de cuatro dígitos que solo restringe el acceso a ciertos establecimientos pero no la movilidad de la gente, ese es el problema”, dice.

“La evolución de la enfermedad va indicando qué medidas tomar. Muy lentamente Cartagena está subiendo el pico pandémico, aún no podemos decir que estamos en crisis pero las Unidades de Cuidados Intensivos se están saturando”, dijo Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

Otra de las medidas anunciadas por la administración Distrital fue la ampliación del toque de queda así: De domingo a jueves la medida regirá desde las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de cada día, mientras que de viernes a sábado será desde la medianoche (12 a.m.) hasta las 5:00 a.m. de cada día.

Asimismo, se limitó el uso de las playas a una sola jornada, que será desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. Anteriormente, los balnearios estaban abiertos desde las 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.