“Dau ni siquiera sabrá de esto”: Más detalles de la presunta red de estafas

En contravía, Natalia Muñoz se recalca en su inocencia y asegura que no saben con certeza cuáles son los delitos que les sindican, pues no han sido notificados de las denuncias.

Lo que se narra en las denuncias es que los esposos Vargas – Muñoz reinventaron presuntamente junto a la señora Claudia el modus operandi del alemán para hacer negocios ficticios con escrituras falsas, incompletas e invalidas a las que protocolistas en las notarías les imprimían el sello de legalidad.

“Estas escrituras tienen unas irregularidades como fechas falsas y no llenan los requisitos legales para haber sido inscritas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Toda esta sarta de mentiras las pusimos en evidencia ante Paola Serna Tobías, inspectora de la Comuna 13 de Cartagena, quien prometió compulsar copias a la Fiscalía; sin embargo, han pasado los meses y ella no ha hecho absolutamente nada. Incumple su deber legal excusándose con que tienen mucha ‘carga laboral’. No queremos pensar que el poder de la red llegue a influir en el trabajo de un servidor público, en el despacho de la Inspección de Policía”, denuncia uno de los abogados.