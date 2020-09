Dau pide a Gobierno nacional intervenir en demandas de Electricarbe

“El Gobierno actual verificó el expediente y se detectaron algunas ilegalidades en el mismo, que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y el juzgado que lleva el caso. En lo que va del año se ha hecho un ejercicio excesivo de defensa, encaminado a detener el embargo de las cuentas de la administración. Se logró que no se tenga en cuenta ese acuerdo, pero ellos siguen con el proceso, teniendo en cuenta la facturación que Electricaribe realizó”, expresó la jefa de la Oficina de Jurídica.

Esta semana el equipo jurídico de la Alcaldía se reunió con la Fiduprevisora, entidad que administra las cuentas del Distrito, para que ante una nueva orden de embargo, la misma no sea aplicada, toda vez que ya se interpusieron los recursos, y como la decisión no estaba en firme, no es posible que la ejecuten inmediatamente.