Dau responde a críticas por trabajos “mal hechos” en el Benjamín Herrera

Después de las denuncias que cada día hacían eco en la ciudad, la Alcaldía, el pasado 14 de diciembre, retomó las reparaciones de la capa asfáltica del Benjamín Herrera. El alcalde William Dau visitó la zona y reconoció que las obras que realizadas no fueron bien hechas.

“Bastante palo que me dieron diciendo que el trabajo quedó mal hecho y sí, tienen razón. Ese no era un megacontrato, sino un contrato de $60 millones para reparar y eso fue lo que se hizo”, dijo el mandatario. Y aclaró: “Llegaron las lluvias y se suspendió el contrato. No se le pagó al contratista. Ahora que tenemos un mejor clima se terminó el contrato y quedó bien. Todavía no se ha recibido y falta la inspección final para recibirlo”.