Dau visita barrio Chino para revisar problemáticas de la comunidad

La máxima autoridad del Distrito expresó también que “Cartagena tiene muchos atrasos, no hay barrio en la ciudad que no se salve de los problemas, incluyendo el barrio Chino. Lastimosamente no puedo prometer que los problemas los vamos a solucionar hoy, mañana, o pasado mañana, pero ya tomé notas del caso”.

“Vamos a coordinar una reunión que liderará el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, para traer al barrio Chino a funcionarios de Aguas de Cartagena, para que se reúnan con la Junta de Acción Comunal y se busque una solución al problema”, acotó.

Por su parte, el líder comunal, Miguel Salgado, manifestó que “es muy importante para nosotros, para los vecinos, para toda la comunidad, que haya venido el Alcalde, que es la máxima autoridad de la ciudad”.

“Tenemos mucha alegría de que haya venido, porque su presencia es una esperanza de que va a haber alguna una solución. Lo estábamos esperando desde hace tiempo. Esperamos y ponemos fe al compromiso del Alcalde, que es el de traer acá al barrio a Aguas de Cartagena para que converse con la comunidad y tener soluciones”, resaltó.

Bajo el liderazgo del alcalde, William Dau, se vienen impulsando programas y estrategias, con los que se busca atender las necesidades más apremiantes de los cartageneros y que están incorporadas en los pilares ‘Cartagena Resiliente’ y ‘Cartagena Incluyente’, del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena, Por una Cartagena Libre y Resiliente 2020-2023”.