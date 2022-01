David Múnera renuncia al cargo de secretario del Interior

A través de una entrevista al Noticiero El Vigia, David Múnera confirmó que se va del gobierno de Dau. Múnera alegó motivos personales y agradeció al alcalde por la oportunidad y el voto de confianza al nombrarlo en el cargo.

“Quiero manifestar que desde que inicié en la administración Distrital en la Secretaría del Interior, siempre tuve metas para desarrollar. En el año 2022 por razones personas y que me corresponde desarrollar e impulsar era necesario mi retiro”, expresó Múnera.

El secretario no confirmó la fecha en la cual terminaría su mandato. Múnera manifestó agradecimiento al alcalde y dijo que ya le había comunicado a él las razones personales de su renuncia.

“Es de señalar que siempre estaré en lo que pueda para ayudar a este gobierno en el que he participado y he creído, porque me unen una serie de aspectos fundamentales para poder construir una mejor ciudad como son: la lucha contra la corrupción, la necesidad de defender el patrimonio, las necesidades individuales y los derechos fundamentales”, agregó.

“Próximamente el alcalde tendrá la potestad de aceptar mi renuncia de nombrar a una nueva persona para el cargo, en la fecha que le he solicitado”, concluyó el funcionario.