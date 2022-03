De 638 ascensores inspeccionados en Cartagena, solo 292 están certificados

La dependencia distrital explicó que “por el Acuerdo 016 de 2016 expedido por el Concejo Distrital, a la Oagrd se le encomendó la tarea del monitoreo de transporte vertical. Entre otras disposiciones, el acuerdo señala la construcción de un censo de cuántos de esos transportes existen en la ciudad”. Pero, “en el empalme con la actual administración, no se recibió información de ese censo, por lo que se inició la tarea en firme en 2021, debido a la atención de la pandemia en 2020. Así las cosas, nuestros equipos de reducción y conocimiento del riesgo han estado visitando de manera aleatoria edificaciones y propiedades en general en las tres localidades, construyendo la base de datos de transporte vertical en la ciudad”, señaló Gestión del Riesgo. Lea: Dos muertos al caer ascensor en edificio en Castillogrande





“Así mismo, se pide que entreguen los informes de los últimos tres mantenimientos, que deben realizarse de manera mensual. También deben contar con una etiqueta que recomiende no usar el ascensor en caso de emergencia”, agregó la dependencia distrital.

Sin embargo, advirtió que “la certificación por parte de una empresa acreditada ante la Onac es el requisito que mayormente se incumple en las propiedades inspeccionadas. A la fecha, solo 292 transportes verticales de los 638 inspeccionados cumple con ese requisito”.

¿Qué procede?

La Oagrd recalcó que cumple con el monitoreo y la emisión de las recomendaciones, tanto a propietarios como a entidades distritales competentes, no obstante, “el sellamiento de los transportes verticales por incumplimiento de la norma o mal estado de los mismos es una responsabilidad de las alcaldías locales”.



Agregó: “Desde la Oagrd se recomienda el no uso de estos transportes cuando no están certificados, sin embargo, insistimos en que el sellamiento es tarea de la alcaldía local correspondiente”.