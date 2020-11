De manera atípica, cartageneros conmemoraron su independencia

“Con todo lo que pasa con el COVID-19, esto es algo muy atípico, pero conservamos el entusiasmo que nos caracteriza, ese espíritu combativo que tenemos. En la Plaza de la Trinidad hicimos nuestros homenajes protocolarios a nuestro líder Pedro Romero que fue el que gestó la independencia de nuestra ciudad y este es un reconocimiento que nosotros como getsemanicenses no podemos dejar de hacer, todo con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento. Gracias a Dios a pesar de la lluvia pudimos sacarlo adelante”, indicó Jorge Ruiz, secretario de la Asociación de Vecinos de Getsemaní.

En Getsemaní por cuenta de la pandemia esta vez solo se realizó una ofrenda floral a la estatua de Pedro Romero, uno de los gestores de la independencia de Cartagena, porque creen que a pesar de todo, una fecha como esta, tan especial para los cartageneros no puede pasar desapercibida.

“Se siente el barrio triste, no se escucha la música, no hay niños jugando. Desde hoy (ayer) y hasta el domingo uno estaba acostumbrado a ver a los niños corriendo en las calles, echándose maicena, espuma y las guerras de bolsitas de agua con la supervisión de sus papás. Todas esas cosas se están extrañando este 2020 en el día de la independencia”, manifestó.

La nostalgia es evidente, y todos la perciben. “Como te has dado cuenta, el cielo llora, y hay un barrio que llora porque no se está celebrando como estamos acostumbrados”, expresa María, quien todos los años participa de las fiestas y especialmente del cabildo de Getsemaní, que este año tuvo que trasladarse a la virtualidad.

Sin embargo este 11 de noviembre fue diferente, partiendo de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad desde muy temprano y que fueron la constante durante ese día gris en que por primera vez en 16 años, desde la última vez que las fiestas tuvieron que ser suspendidas, Cartagena no pudo organizar su tradicional bando.

Con nostalgia, Jorge recuerda como incluso a tempranas horas del día, las calles de su barrio ya estaban llenas de color y de gente que venía a celebrar el 11 de noviembre como debe hacerse.

“Te estoy hablando y se me eriza la piel porque mi mente se va al imaginario de esa época que este año no podemos hacer, pero me siento contento y satisfecho porque con la Junta de Acción Comunal y todos los residentes del barrio hemos podido sacar adelante esta tradición. Getsemaní es su gente, es cultura, son los saberes y sabores de Cartagena, una comunidad viva y enraizada que sigue en pie de lucha. Para el año que viene sé que Dios va a hacer su obra y esta pandemia se va a terminar, vamos a retornar a la normalidad, y con ella todas las fiestas”, manifestó.

Agregó que el objetivo siempre es mantener vivas las tradiciones y rememorar la historia para que sea vista, recordada y reconocida por todos.

Pero este sentimiento no solo se vivió en Getsemaní, pues en otros barrios de la ciudad, donde también hacen sus bandos internos y celebraciones particulares, la lluvia y las restricciones de la pandemia dificultaron hacer mayor cosa.

Es el caso de la calle 11 de Noviembre del barrio Escallón Villa, que en esta fecha especial acostumbra a reunirse y celebrar la independencia.

“No hay movimiento de nada, ni pareciera que fuera un día de fiesta. El año pasado todo fue diferente, la calle se llenó pero ahora la pandemia afectó mucho y esto está solo”, expresó Carlos Chávez, residente de este sector de la ciudad.