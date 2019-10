De un día a otro quitan busetas de Ternera-San José y nadie les avisó a los usuarios

Así las cosas, aunque la comunidad sí tenía claro que la ruta se terminaría tarde o temprano, lo cierto es que no ser informados de cuándo sería el día definitivo provocó la afectación de la rutina de muchos usuarios.

“Las ruta están canceladas desde el 2015, lo que pasa es que están supeditadas a que Transcaribe vaya entrando con los buses y estos no salen si no chatarrizamos. En esta ocasión obtuvimos los recursos y llamamos a esa ruta a chatarrizar, y eso es concordado con el DATT (...) Nosotros hacemos socialización es cuando vamos a entrar con una ruta nueva”, sostuvo Ripoll.

Ante la queja de los procesos de socialización de las rutas por parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, El Universal se contactó con Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe quien explicó el por qué no hubo previo aviso.

“Ni Transcaribe, ni la Alcaldía, ni el DATT socializaron que sacarían a las busetas ¿cómo van a sacar 60 busetas de un solo tajo, tenían que sacar tan siquiera la mitad? Personalmente estoy muy molesto porque al pueblo se les debe escuchar, nos han desconocido, no ha sido posible que alguien delegue una comisión para que mire nuestro problema, ellos tomaron esa medida de una forma parcial, no se le consultó a los conductores, ni al pueblo, y solo a algunos propietarios les dijeron que hasta el domingo trabajaban”, sostuvo José Luis Castilla, líder de San José de los Campanos.

La entrada en operación de 13 nuevos padrones que se suman a los 27 que desde hace meses cubren la ruta X101 San José de los Campanos- 13 de Junio- Gaviotas- Centro, fue la razón que les fue dada y que los tomó por sorpresa debido a que no hubo previo anuncio.

¿Se imagina usted salir temprano a trabajar y esperar durante un largo rato una buseta, hasta que se entera que ya no está circulando y debe coger Transcaribe u otro medio de transporte, y peor aún, que no tenga cómo? Seguramente llegaría tarde al trabajo, a clases o a cualquier compromiso, se sentiría molesto y viera vulnerado sus derechos.

Transcaribe en San José

Según consta en algunos archivos de prensa, el viernes 8 de febrero de 2019 comenzó la socialización de la ruta en el barrio San José de los Campanos, cuya etapa pedagógica se realizó los días 13, 14 y 15 del mismo mes, y la etapa comercial el 16.

La ruta X101 comienza su recorrido en el barrio San José de Los Campanos, luego toma la antigua vía de Ternera hasta empalmar con la carretera que conduce hacia el 13 de Junio.

Después, los padrones se dirigen hacia el barrio Las Gaviotas y salen hacia el carril exclusivo del sistema, continúan por la avenida Pedro de Heredia hasta llegar al Centro.

Una zona vulnerable

Una de las preocupaciones de los líderes son los horarios de circulación de los vehículos de Transcaribe, pues afirman que muchos necesitan transportarse desde las 4 de la mañana. Aunque cabe resaltar que en la ciudad está prohibido que los buses circulen a partir de esa hora.

“Ha sido terrible. Hoy me levante a las 4 de la mañana, me subí a una esquina y me di cuenta de cómo la gente buscaba donde irse, pero gracias a Dios salieron unos colectivos que cobran $2.500 hasta el mercado y eso alivió la situación”, afirmó José Luis Castilla.

Agregó que esta es una zona insegura y que “ todos los sectores están muy desprotegidos en cuanto a transporte y movilidad. Hay otros en que hay un problema social como Huellas de Alberto Uribe, en donde viven personas muy humildes que no tienen como pagar $2.500 para que sus niños se transporten y lleguen a la escuela”.

Según se conoció, un grupo de personas que se consideran afectadas por el ingreso de Transcaribe a sus comunidades, decidió interponer una acción popular con el fin de que se mantenga la ruta Ternera- San José.