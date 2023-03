“Debemos luchar por construir un mundo más justo”: Dante Urbina

La economía es una ciencia humana y por lo tanto se basa en determinados supuestos antropológicos. Desde esa perspectiva, el tener una visión filosófica que toma como punto central a Dios nos da una perspectiva distinta de la economía, porque el ser humano ya no es visto desde un enfoque materialista o como mero productor o consumidor, sino que se encuentra en el ser humano una realidad trascendente. En otras palabras, la fe nos da una luz para poder analizar y pensar mejor y juzgar mejor las cuestiones económicas, y en particular, en el marco de la fe católica tenemos la llamada doctrina social de la iglesia que nos da un conjunto de principios de teología moral que nos ayudan a poder pensar mejor los modelos de sociedad a nivel económico que queremos, rechazando extremos como el capitalismo liberal y el comunismo marxista. Lea: Estudiantes de auxiliar de vuelo se defienden ante matoneo en Facebook

Fue una experiencia de descubrir no solo un gran sentido de todas las cosas sino una gran alegría, una vida soberbia termina siendo una vida muy triste, una vida con mucho estrés, egoísmo y ensimismamiento. Una vida soberbia es como una especie de agua estancada y puede ser muy grande como una laguna, pero sigue siendo agua estancada. En cambio, pasar a descubrir la verdad de la fe católica ha sido para mí como convertirme en un río donde el agua fluye de la fuente que es Cristo y va hacia el mar, que es Cristo. Ese descubrimiento de una vida que fluye es algo que me trae gran alegría, el paso de la soberbia a la alegría es el paso de una vida ensombrecida a una vida alegre por la luz; ciertamente, también como católico tengo una vida con dificultades pero son dificultades que se viven con la luz de Cristo y ya no en medio de las sombras de la soberbia.

¿Cómo abordas los desafíos intelectuales y morales que presenta la teología?

No haciéndolo solo, en mi época de ateísmo la actitud era que yo solo con mi mera capacidad intelectual era el centro del universo y que yo tenía que hacerlo todo, en cambio ahora como católico entiendo que no estoy solo, cuento con el magisterio de la Iglesia, es decir con una instancia de enseñanza que Cristo nos ha dejado para que la iglesia funcione como columna y pilar de la verdad. Entonces, entre los diferentes desafíos morales e intelectuales que uno se puede encontrar en el estudio de la teología uno puede acudir de forma obediente y humilde al magisterio para encontrar guía y es eso lo que la providencia divina ha querido para nosotros, no que cada uno invente su propia teología.

¿Cómo ha evolucionado tu pensamiento teológico a lo largo del tiempo y qué has aprendido de tus exploraciones?

Bueno, yo paso del ateísmo a la fe católica, pero en el período intermedio investigo sobre diversas visiones teológicas y filosóficas contrarias a la fe católica para obtener armas para destruir intelectualmente el catolicismo. He pasado mis investigaciones por el lado de filosofías anticristianas como el ateísmo, agnosticismo, marxismo, liberalismo, positivismo, existencialismo, etc;, así mismo he revisado religiones no cristianas como el islam, judaísmo, budismo, hinduismo, y visiones cristianas alternativas al catolicismo como la iglesia ortodoxa, el protestantismo en diversas vertientes, e incluso sectas de vinculación cristiana como Testigos de Jehová, adventistas y mormones. Pero finalmente, luego de esa búsqueda, termino convenciéndome de la verdad de la fe católica que era lo contrario de lo que yo me esperaba, y a partir de ahí lo que he tenido es un proceso de profundización más que un proceso de cambio, porque aquí se trata de recibir un regalo que Dios nos da, un depósito de fe, un depósito de doctrina y yo recibo ese depósito y por gracia de Dios busco perseverar en guardar ese buen depósito.

Según tu criterio, estudios y experiencia, ¿cuáles son esos cinco argumentos claves que los cristianos católicos tienen hoy para no cambiar su religión?

Primero, la unidad. En la iglesia católica tenemos la instancia del magisterio que da definiciones oficiales sobre cuáles son las doctrinas a ser creídas, esto permite una unidad doctrinal y evita el relativismo. La segunda razón es la continuidad histórica. La Iglesia Católica puede demostrar razonablemente su presencia desde el mismo siglo uno hasta el presente, ninguna otra agrupación cristiana puede demostrar tal cosa. Tercero, la justificación del canon de las escrituras. Históricamente, es la Iglesia Católica la que en sus concilios ha identificado el canon de las escrituras, es decir el conjunto de libros que la componen. Una cuarta razón que para mí es la que existencialmente tiene más peso es la presencia real de Jesús en la eucaristía y hay muchas razones bíblicas históricas e incluso filosóficas para creerlo así. En quinto lugar, podemos considerar la belleza de la fe católica en toda su tradición espiritual reflejada en sus santos. Si nosotros queremos saber realmente cómo es el catolicismo en la práctica no deberíamos fijarnos en los malos católicos, los católicos que no viven su fe, deberíamos fijarnos para saber realmente cómo es la teoría católica puesta en práctica en aquellos que son señalados como ejemplo práctico de lo que significa ser católico, y estos son los santos.