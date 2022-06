¿Dejaron al CAI de la Villa Olímpica sin cuadrante?

Sin embargo, este año son los líderes comunales que viven alrededor del CAI nuevo quienes se quejan por las mismas razones, ya que, al parecer, nuevamente el cuadrante fue devuelto hasta el de Los Ejecutivos, dejando el sector de los estadios desprotegido y a merced de los delincuentes.

(Lea: Nuevo CAI garantizará la seguridad en la Villa Olímpica).

Janer Miranda, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tesca Nuevo, señaló que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento en el número de atracos a deportistas y transeúntes, algo que estuvo controlado desde el 2019 y durante la pandemia gracias a la presencia de los policías del cuadrante en el CAI Villa Olímpica y a los constantes patrullajes que realizaban.

“El CAI sí tiene policías, pero son para labores preventivas, es decir, recepcionan quejas y hacen pedagogía, pero no son de calle, no combaten el delito, están ahí en funciones administrativas”, señaló Miranda, quien ayer en la tarde tenía previsto sostener una reunión con altos mandos para aclarar el tema. No obstante, los uniformados del CAI señalaron que dichas afirmaciones son erradas, asegurando que los cuadrantes se mantienen, al igual que las rondas periódicas en la zona. “No ha cambiado nada, aquí estamos garantizando la seguridad de la ciudadanía”, señaló uno de ellos a este medio de forma extraoficial.

(Lea: ¿Policías tienen que hacer rifa para arreglar un CAI en Cartagena?).

Al respecto, consultamos a la Policía Metropolitana de Cartagena para conocer oficialmente si hubo un cambio administrativo en los dos CAI de la zona, pero hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado.

Efigenio Gaviria, líder comunal de Olaya Herrera, explicó que sí hubo un cambio administrativo, pero no operativo, ya que los dos cuadrantes siguen ejerciendo sus funciones de vigilancia y control en la jurisdicción.