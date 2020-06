Dejaron un carril bloqueado con escombros

Piden un trabajo completo

Por fortuna, el sector es tranquilo y no cuenta con jóvenes en riesgo que puedan utilizar las piedras para pelear, como suele ocurrir en otros barrios de la zona como algunos en las faldas de La Popa.

Lo que sí preocupa a los residentes es que en cualquier momento puede ocurrir un accidente vehicular que lamentar, ya que la vía está habilitada y por ella circulan constantemente motos y carros.

“Es inquietante porque no existe ningún tipo de señalización, no colocaron cintas ni nada. No queremos ver a ninguna persona accidentada por ese trabajo inconcluso”, finalizó Mendoza.

La comunidad denunció además que las vías quedaron sucias y les tocó a los vecinos unirse para barrer y recoger las piedras y todo el material sobrante que estaba regado.