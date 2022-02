Del oro al mototaxismo, la historia de Mario y Edilberto

“El problema es que hoy la gente, por temas de inseguridad, no usa prendas de oro. Eso me obligó a dejar ese arte, al ver que no hay futuro en eso”, explica.

Si me ofrecen una oportunidad laboral, en lo que me gusta hacer, como lo es la gastronomía, dejo de ser mototrabajador, por el bien de mis cuatro hijos”.

“Me dedicaba desde niño a la explotación de oro en la zona minera, en un pozo que funcionaba en los terrenos de nuestra familia. De allí extraíamos el sustento diario. Pero la situación se volvió caótica y debimos salir de la región debido a la presión de los grupos armados ilegales. Ellos exigían exagerados pagos de extorsiones, y llegó el punto en que no podíamos con eso. Todo se fue complicando y nos sacaron de allá, me convertí en un desplazado más, condición que el Estado no me ha reconocido pese a las gestiones realizadas”.

“Yo pagué arriendo por diez años, pero siempre he ahorrado. Vendí una motocicleta y eso me alcanzó para comprar un lote, donde construí tres piezas para poder vivir con mis hijos de 18, 11, 8 y 3 años. Ahora mismo estoy cancelando los materiales que me financiaron para dicha obra. Siento que la vida es dura, pero si no trabajo, los míos no tendrían qué comer. Solo espero conseguir un trabajo como chef, pues es lo que sé hacer, para que así mi familia pueda gozar de la seguridad social. Y sobre todo vivir con menos riesgo, porque en una motocicleta todos los días expongo mi vida”, manifestó.

De la orfebrería a la motocicleta

Mario Elías Hilders Junco, de 43 años, gran parte de su vida la dedicó a diseñar joyas de todo tipo en los talleres de su familia. Este arte no lo ejerce desde hace 10 años. Se fue a Venezuela en busca de mejores oportunidades.

“En Caracas la cosa se puso dura. Tres años después regresé a mi tierra natal, pero las condiciones de vida no eran las mejores y debí buscar la forma de sobrevivir. Ya sabía que no podía continuar con mi arte. Por eso compré una motocicleta, con la que me gano el sustento diario para mi hijo y mi esposa”.

Para Hilders, quien reside en Colombiatón, la misma situación de inseguridad ha causado un impacto negativo en el diseño de joyas. Dice que hoy la gente no usa prendas de oro por el temor a los atracos.

“De lo que estoy seguro, en este momento, es que de la orfebrería no se puede vivir, por eso seguiré montado en la motocicleta”, concluyó Hilders.

Epílogo

Los dos mototaxistas, coincidieron en afirmar que hoy la motocicleta no es un lujo, sino un medio de transporte, por lo que es importante que el Distrito tenga en cuenta que este oficio se volvió una forma de supervivencia ante la falta de oportunidades.