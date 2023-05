Denuncia que su amigo la habría violado mientras estaba tomada

“Creo que el peor día de mí 2022 fue el 20 de agosto; me persigue el dolor y un poco la culpa hasta hoy, porque en su momento no lo hablé, o no hice lo que estaba dispuesta a hacer. Me dejé llevar por el miedo a que me señalaran o a ser juzgada. ¿Por qué decido hablar hasta ahora?, porque me enteré que mi abusador tiene por deporte o hobby aprovecharse de las mujeres que se encuentran vulnerables, que no fui la única y que si no hablaba no sería la última”, dijo Uparela.

El relato de Kalena

"Hoy decido desprenderme y liberarme del miedo, de la culpa y del silencio para denunciar públicamente a Andrés Felipe Mozo Rodríguez, quien aquel 20 de agosto de 2022 se aprovechó de mi estado de inconsciencia para abusar sexualmente de mí. Pocas cosas recuerdo de esa noche porque estaba tomada, pero había en mí una sensación que me decía que había pasado algo. Recuerdo que la noche transcurría normal, estaba con mis amigas en una discoteca, quienes a eso de la 1 a. m. se fueron y me dejaron con Andrés Mozo y otro amigo de él; no vieron problema en dejarme con ellos porque Mozo era mi amigo, lo apreciaba mucho y todas creíamos que estaba segura con él".

“En mis vagos recuerdos tengo memoria de haberle pedido que me llevara a mi casa, y de él haberme dicho que mejor me llevaba su amigo, a lo que yo le dije que no, porque yo no conocía a la otra persona y me sentía muy mal. Él decidió llevarme y no recuerdo más nada de lo que sucedió después que subí a su carro. Sé que esa noche había dejado las llaves del apartamento donde vivía y que llamé a una prima que me estaba visitando en aquel entonces para que me abriera. Transcurrió un buen tiempo desde la primera llamada que le hice, hasta que por fin pude entrar a mi casa y ese fue el tiempo que Andrés aprovechó para abusar de mí. Al día siguiente le conté a mis amigas que sentía que había pasado algo, pero que no recordaba nada, a lo que ellas me dijeron que lo llamara y le preguntar”, relata la joven.