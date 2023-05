Denuncian a aspirante a la Alcaldía por hacer campaña en Transcaribe

“El que pega primero, pega dos veces”, es el dicho de muchos en la región Caribe colombiana. Aunque este dicho podría no sería muy certero cuando de hacer una campaña política se trata... o al menos no en el tiempo en que se tiene permitido.

Esto no solo llamó la atención de algunos ciudadanos, sino que también desencadenó el disgusto de otros precandidatos a la alcaldía. Tal es el caso de Jacqueline Perea, quien realizó una publicación vía Twitter anunciando que había denunciado a José Osorio ante el Consejo Nacional Electoral. “¡Lo dije y lo hice! Denuncié a José Osorio ante el CNE por publicidad política anticipada. Si aún no eres candidato y ya violas la ley, no me quiero imaginar lo que harías siendo alcalde. Juego limpio!”, fueron las palabras de Perea en la red social.

“Esto es una campaña de expectativa, no política”: responde Jose Osorio

Osorio habló para El Universal. Aseguró que lo que se ha visto en redes sociales y en las calles no es una campaña política como tal. “Nosotros estamos en una campaña de expectativa y un activismo de cara a lo que va a ser la presencia de el movimiento Independientes en las elecciones locales de la ciudad. No hemos comenzado a hacer ningún tipo de proselitismo para llegar a un cargo en específico, por lo tanto, no estamos incurriendo en ninguna falta a norma, vigente. No estamos haciendo un activismo con el objetivo de posicionar el partido al que nosotros pertenecemos”, afirmó.

También aprovechó para responder a las acusaciones de la precandidata Jacqueline Perea. “El ataque en la denuncia que está haciendo Perea responde a un mandado de la clase política tradicional. Justo por eso nosotros ofrecemos la opción independiente con más posibilidades de victoria en las elecciones locales a los diferentes cargos. Nosotros no hemos hecho un anuncio de una aspiración, yo aún no he anunciado una aspiración a ningún cargo. En ningún medio he dicho que voy a aplicar a un cargo particular, eso apenas lo estoy debatiendo con mi familia. Sin embargo, vemos que aparecemos con las encuestas para la Alcaldía de Cartagena lo que indica que hay un llamado de la de la ciudad y que la gente para que estemos en la contienda electoral que se avecina”, concluyó Osorio.

Este es el volante entregado por el precandidato.