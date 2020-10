Denuncian construcciones en bajamar en Arroyo de Piedra

¿Para el turismo?

“Limpio las playas”

Samir Zúñiga es el dueño del quiosco que la Policía encontró con cocina y hamacas en esta zona de bajamar. Él contó que desde enero se fue a vivir en este lugar, donde se ha dedicado a desarrollar su proyecto ambiental, el cual consiste en la limpieza de la playa.

“Soy ambientalista, estuve 7 meses en un proyecto en Barú, pero al ver que se había terminado, decidí venir a mi tierra Arroyo de Piedra a realizar la limpieza de la playa, recolecto el plástico, las maderas y demás elementos que se encuentran aquí. Hice ese quiosco para que fuera el centro de acopio y después voy y los vendo”, comentó agregando que “muchos me ayudan para que el trabajo sea más fácil”.

Zúñiga además insiste en que “la comunidad está contenta con el trabajo que he estado haciendo, pues es algo que nos beneficia a todos. Incluso tenía unos paneles solares, todo eso me lo tumbó la Policía, solo porque los de los condominios creen que me estoy adueñando del lugar, pero no es así, solo estoy haciendo limpieza y las playas se ven mejor ahora, pues cuando llegué estaban muy sucias”.

Varias personas de Arroyo de Piedras manifestaron estar en desacuerdo con lo ocurrido, pues Samir, según dicen “no estaba haciendo nada malo, está haciendo una buena labor”.

Este joven añade que “yo reconozco que hice el quiosco en bajamar, pero he estado esperando la inspección, pues ya radiqué en Cardique los documentos para el permiso”.

El Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra autorizó a Samir, con una carta firmada del 17 de septiembre, a que realice la limpieza en la playa y el reciclaje para mantener un buen ambiente para cuando se reactive el turismo.